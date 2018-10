A cura della Redazione

Napoletani rapiti in Messico, protesta dei familiari alla Stazione Centrale di Napoli. I parenti di Raffaele e Antonio Russo, e Vincenzo Cimmino, di cui non si hanno più notizie da gennaio scorso, hanno occupato i binari dello scalo ferroviario.

Momenti di tensione con le forze dell'ordine dalla mattinata. I familiari chiedono alle istituzioni di avere notizie dei loro congiunti, che sarebbero stati presi da poliziotti corrotti messicani e consegnati forse ai cartelli criminali della zona.

La circolazione dei treni è stata notevolmente penalizzata, con cancellazioni e ritardi. La situazione è tornata poi alla normalità dopo oltre due ore, nel primo pomeriggio. «Durante l’interruzione,dieci treni regionali hanno registrato ritardi fino a 45 minuti, quattro sono stati cancellati e due sono stati limitati in altre stazioni del Nodo - fa sapere in una nota RFI -. Undici treni AV e quattro Intercity in arrivo o in partenza da Napoli sono rimasti direttamente coinvolti nell’interruzione del traffico, con ritardi fino a 120 minuti. Ritardi fino a 60 minuti anche per 20 treni AV in viaggio da e per Roma. Dieci treni AV sono stati limitati nel loro percorso».

