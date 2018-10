A cura della Redazione

Gli agenti della Polizia di Stato del commissariato Vicaria Mercato di Napoli, tra ieri e oggi, hanno arrestato due persone.

La prima è una donna, 37enne napoletana, per possesso di documento falso valido per l’espatrio e false dichiarazioni sulla propria identità personale. E' stata inotlre denunciata per il reato di ricettazione.

La 37enne è stata notata, intorno le 23,40 di ieri, in Piazza Garibaldi dove era scesa da un treno proveniente da Milano. Si aggirava con far sospetto, per cui gli agenti hanno deciso di effettuare un controllo. Ha dichiarato ai poliziotti di non avere alcun documento ed ha fornito false generalità. Da un accurato controllo gli agenti hanno rinvenuto un documento d’identità falso nonché diversi oggetti in oro, tra cui catenine, orologi, medaglie e un anello, nascosti in parte nella borsa e in parte all’interno dei suoi indumenti intimi.

La 37enne non è riuscita a dare alcuna spiegazione riguardo il possesso di questi oggetti in oro. Gli agenti sono poi risaliti alla sua vera identità. La carta d’identità e gli oggetti in oro sono stati sequestrati.

Inoltre questa mattina i poliziotti hanno arrestato Fabio Imparato, 36enne napoletano, in esecuzione di un provvedimento restrittivo. Lo hanno bloccato all’interno di un appartamento in via del Carmine, dove era domiciliato da circa una settimana.

Il 36enne è destinatario di un ordine di esecuzione per la carcerazione emesso in data 10 aprile 2017 dalla Procura della Repubblica presso la Corte di Appello di Bologna.

Imparato è stato arrestato e condotto presso la casa circondariale di Poggioreale.

