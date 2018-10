A cura della Redazione

Controlli straordinari per il contrasto all’illegalità diffusa dei Carabinieri delle Compagnie di Napoli, del Nucleo Radiomobile e del Reggimento “Campania”.

Arrestate 3 persone: una donna per detenzione di arma da fuoco e di cocaina, l’altra per scippo a una turista cinese, l’ultima in esecuzione a un ordine di custodia cautelare disposto dalla magistratura dopo indagini dell’Arma.

I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Centro, effettuando una perquisizione nella casa di Concetta Lonato, hanno rinvenuto occultati nella camera da letto della signora 20 grammi di cocaina e una pistola semiautomatica calibro 9 con tanto di silenziatore.

Mentre continuano le indagini per accertare il perché di droga e dell’arma a casa della donna, una 52enne incensurata, la stessa è stata tratta in arresto e sottoposta ai domiciliari.

I Carabinieri della Compagnia Stella hanno bloccato e tratto in arresto dopo un concitato inseguimento in auto e a piedi nella zona del Vasto, il 27enne El Ghepsi Ahbdulla, un tunisino già noto alle forze dell'ordine che si era appena appropriato della borsa di una donna strappandogliela di mano e dandosi alla fuga. La borsa conteneva denaro, un portafoglio, 2 telefonini ed effetti personali. Il tutto è stato recuperato dai militari e restituito alla vittima, una turista cinese in visita alla città. L’arrestato attende il rito direttissimo.

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile del Reparto Operativo hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP di Napoli a carico di Emmanuel De Luca Bossa, 19 anni, di Napoli, già noto alle forze dell'ordine e figlio di Antonio, il capo dell’omonimo clan camorristico, attualmente detenuto.

Nel corso di indagini d’iniziativa dei militari dell'Arma, è stata accertata la responsabilità del giovane che armato di pistola e insieme a un complice in via d’identificazione, il 24 agosto scorso aveva rapinato il ciclomotore a un passante sul corso Garibaldi e il 12 settembre aveva tentato di rapinare il ciclomotore ad altra persona che stava transitando su via delle Repubbliche Marinare. L’arrestato è stato tradotto nella Casa Circondariale di Poggioreale.

Nel primo mese di operatività di questo tipo di controlli, i carabinieri hanno fermato e identificato per controlli 10.616 persone, 3.396 delle quali già note alle forze dell'ordine.

Tra i controllati, 454 minori trovati su strada in atteggiamento sospetto o in luoghi e orari non consueti per minorenni. Sequestrati 7 coltelli e 3 tirapugni. Segnalati al Prefetto 47 assuntori con il sequestro di 33 grammi di cocaina, 10 di eroina, 122 di hashish e 71 di marijuana.

Arrestate 16 persone e 106 denunciate in stato di libertà.

Contravvenzionati 207 parcheggiatori abusivi, a 120 di questi i militari hanno notificato l’ordine di allontanamento.

Tra i casi particolari di “resistenza” quello di un soggetto che davanti all’Ospedale Monaldi è stato “beccato” due volte a distanza di poche ore della stessa mattinata, quello di 2 fratelli che allontanati da piazza Matteotti e via Battisti vi erano tornati il giorno dopo e infine i 15 “recidivi” che esercitavano nei pressi dell’Ospedale San Gennaro, del Loreto Mare e del San Giovanni Bosco ritrovati sul posto nelle canoniche 48 ore.

Contestate 2.176 infrazioni al Codice della Strada, tra le quali 562 per circolazione in mancanza di copertura assicurativa e 178 per guida senza casco. 546 veicoli sottoposti a fermo o a sequestro amministrativo.