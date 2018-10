A cura della Redazione

Agorà Morelli, location di gran fascino ricavata nella monumentale grotta del Chiatamone, antico collegamento dalla Reggia al porto di Napoli, lunedì 29 ottobre - ore 21.30 - ospiterà un eccezionale evento, il cui protagonista sarà il Gin Puerto de Indias.

La serata, organizzata dalla Luigi Castaldi Group S.r.l., esclusivista del marchio Puerto de Indias in Campania, vuole far conoscere il Gin Puerto de Indias, arrivato in Italia solo quest’anno pur essendo il 9° Gin al mondo come numero di bottiglie vendute.

La voce guida di Massimo Leone di Radioemme accompagnerà l’evento, che prevede proiezione di slide informative sul Gin Puerto de Indias e nella parte centrale della serata una gara tra tre Bar Tender che aggiudicherà il titolo di Brand Ambassador Puerto de Indias.

Un ricco buffet realizzato dal ristorante D’Angelo sarà a disposizione degli ospiti i quali potranno degustare i cocktail preparati dai Bar Tender.

Musica, buon cibo e Gin Puerto de Indias, per un’eccezionale serata su invito, riservata a proprietari di Lounge Bar, discoteche o distributori di spirits.

