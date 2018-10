A cura della Redazione

Gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato "Vicaria Mercato" di Napoli hanno arrestato Roberto Strazzullo, 39enne napoletano pregiudicato, per il reato di detenzione e spaccio di sostanza stupefacente. Una mirata attività info-investigativa ha concesso ai poliziotti di smantellare una piazza di spaccio gestita dall'uomo.

L’attenzione degli agenti è stata catturata da un soggetto di corporatura robusta che sostava dinnanzi ad un portone di via Bologna. Dopo aver parlato con un giovane, si allontanava ed entrava nello stabile, dal quale ne usciva pochi secondi dopo consegnando un pacchetto e ricevendo in cambio un foglio che riponeva nella tasca destra dei pantaloni. L’immediata consapevolezza della consumazione del reato ha indotto i poliziotti a fermare entrambi gli individui.

Colui che aveva ricevuto il pacchetto, un 35enne, ha consegnato agli agenti il pacchetto ricevuto che conteneva tre involucri termosaldati contenenti sostanza bianca, che al narcotest è risultata essere cocaina per un peso di 0,75 grammi.

L'avventore ha dichiarato di averla appena comprata dal “Roberto” e di averla pagata 50 euro. Nella tasca dei pantaloni Strazzullo infatti aveva una banconota da 50 euro. Nel mentre i poliziotti proseguivano con le operazioni di rito, un 43enne si è avvicinato non accorgendosi della presenza della Polizia, probabilmente scambiandoli per “acquirenti”, e magari con l’intento di compiere anch'egli qualche acquisto. Sottoposto a controllo, è stato trovato in possesso di due stecchette di hashish per un peso di 2,86 grammi.

Per entrambi i "clienti", gli agenti procedevano alla sanzione amministrativa ed al sequestro dello stupefacente rinvenuto.

Anche la banconota è stata sequestrata e posta a disposizione dell’autorità giudiziaria.