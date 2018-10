A cura della Redazione

Accoltella suo connazionale, arrestato senegalese. Gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato Decumani di Napoli hanno fermato l'extracomunitario, 42 anni, irregolare sul territorio e gravato da precedenti. Deve rispindere di tentato omicidio.

Un poliziotto libero dal servizio, ieri sera era fermo in via Duomo angolo via Tribunali, quando vede un ragazzo di colore che cammina brandendo un coltello da cucina intriso di sangue. Utilizzando tutte le cautele necessarie riesce a disarmarlo, calmandolo, e lo conduce in ufficio che è poco distante.

In Commissariato viene accertato che pochi minuti prima l’uomo aveva accoltellato, con l’arma che aveva tra le mani, un connazionale in via Tribunali all’angolo di via Sedil Capuano. La vittima era stata soccorsa dal personale del 118, chiamato da un altro equipaggio della Polizia di Stato nei pressi dell’ospedale Ascalesi e scortato al Loreto Mare. Il ferito vi è giunto in gravi condizioni perché colpito dai fendenti all’addome ed all’emitorace sinistro, ed è stato sottoposto ad un intervento chirurgico urgente e rimane tuttora ricoverato, in prognosi riservata, nel reparto di rianimazione del nosocomio, per cui non è stato possibile procedere ad una identificazione precisa.

Tuttavia le descrizioni date dall’equipaggio che lo hanno soccorso, coincidono con le dichiarazioni fatte poi dal senegalese fermato dal poliziotto del Commissariato Decumani, che ha fornito una esatta descrizione della sua vittima.

Stante la flagranza del reato, il senegalese è stato arrestato per tentato omicidio e condotto presso la casa circondariale di Napoli Poggioreale.