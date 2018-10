A cura della Redazione

Gli agenti della Sottosezione Polizia Stradale Fuorigrotta hanno arrestato in flagranza un 46enne, sorpreso a rubare in un'auto in sosta presso l'area di servizio Doganella sulla Tangenziale di Napoli.

Dopo l’analisi di elementi investigativi raccolti, i poliziotti sono riusciti a documentare una serie di furti avvenuti all’interno di veicoli parcheggiati nelle aree di servizio, tutti commessi con lo stesso modus operandi. Le investigazioni sono partite dopo la denuncia di un automobilista rimasto vittima del furto di un costoso giubbino in pelle griffato.

Gli agenti, confondendosi tra gli avventori dell'area di servizio, sono riusciti a beccare sul fatto il responsabile mentre stringeva ancora tra le mani la refurtiva ed un giravite. Lo stesso è stato inoltre sanzionato ai sensi del Codice della Strada con un verbale di 5mila euro perché sorpreso alla guida senza patente in quanto precedentemente ritirata. La ricostruzione dei fatti consentiva agli investigatori di attribuire al malvivente la responsabilità di altri quattro furti. Processato con rito direttissimo, l'uomo è stato condannaro a mesi otto di reclusione in regime di arresti domiciliari.

