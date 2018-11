A cura della Redazione

Arresto un 43enne già noto alle forze dell'ordine, resosi responsabile di maltrattamenti in famiglia e di lesioni peronali volontarie.

I carabinieri sono intervenuti d’urgenza in via Mario Palermo a Ponticelli, bloccando l'uomo che immediatamente prima aveva aggredito la moglie 36enne, causandole contusioni ed escoriazioni guaribili in 5 giorni.

Approfondendo la situazione, è emerso anche che analoghi episodi, finora mai denunciati, andavano avanti da circa 3 anni.

L’arrestato è stato tradotto a Poggioreale.