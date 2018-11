A cura della Redazione

Oltre duemila candidati per 20 posti. Si è conclusa ieri, come da programma, la prova preselettiva dedicata al concorso per inferimieri al Cardarelli. Un concorso che resterà negli annali dell'ospedale napoletano, sia per il numero impressionante di domande pervenute (ben 13.804), sia per l’introduzione di sistemi informatici deputati alla trasparenza.

La direzione strategica ha infatti introdotto misure tecnologiche sia per la generazione delle schede-quesiti con randomizzazione delle domande rispetto alla banca dati pubblicata il 20 settembre scorso, sia per la correzione delle schede risposte, aggiungendo ad ogni passaggio “sensibile” la garanzia della diretta streaming sulla pagina Facebook “ufficio stampa Cardarelli”. «In questo modo - ha spiegato il direttore generale Ciro Verdoliva - ciascun candidato ha potuto seguire le operazioni di ogni fase de concorso».

Al termine delle prove preselettive, così come previsto dal regolamento, sono stati ammessi alla fase successiva 2.000 candidati più ex aequo: che nella pratica ha significato 2.017 aspiranti ammessi. Dei 13.804 candidati alle prove preselettive si sono effettivamente seduti ai banchi di prova in 9.236. «Il prossimo passo - spiega il direttore amministrativo Anna Iervolino - sarà quello di verificare le domande di ammissione, passaggio che completeremo entro la fine di novembre». Serrati i tempi anche per le fasi successive: entro dicembre la prova scritta, entro gennaio la prova pratica ed entro febbraio la prova orale. «Un percorso stringente e meritocratico - sottolinea il direttore sanitario Franco Paradiso - per garantire che alla fine gli assunti siano disponibili fin dal marzo 2019 e siano i migliori che si prenderanno cura al meglio dei nostri pazienti».

Puntare all’eccellenza ed alla meritocrazia con procedimenti trasparenti, del resto, è l’imperativo che il governatore Vincenzo De Luca ha fissato per tutti i manager della Sanità. La graduatoria completa con i nomi dei 9.236 che hanno preso parte alle preselezioni è disponibile sul portale istituzionale del Cardarelli, www.ospedalecardarelli.it.

