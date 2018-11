A cura della Redazione

Allerta meteo per la giornata di martedì 20 novembre, il sindaco di Napoli Luigi de Magistris chiude tutte le scuole.

«Visto anche che gran parte delle alberature radicate sul territorio comunale hanno subito forti danni a seguito dell’eccezionale evento atmosferico del 29 ottobre scorso (nel corso del quale morì anche un giovane studente universitario, ndr) e che sono ancora in corso le relative attività di verifica e messa in sicurezza degli alberi, ha disposto la chiusura per la sola giornata del 20 novembre di tutte le scuole cittadine pubbliche e private, compresi gli asili nido, di ogni ordine e grado - si legge in una noat del Comune -. L’Amministrazione comunale invita inoltre la cittadinanza a limitare la mobilità ai soli spostamenti strettamente necessari».

