A cura della Redazione

Gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato di Secondigliano hanno scoperto un deposito di sostanza stupefacente ed hanno salvato tre cani, pittbull, posti lì per fare da guardia alla droga.

I poliziotti, in seguito ad accurate indagini, sono intervenuti in Via Cupa Cavone a Miano, dove in una zona campestre era stata eretta una struttura abusiva adibita ad abitazione-deposito.

L'edificio, di due stanze e servizi, era stato realizzato in maniera del tutto abusiva, con tutti i comfort di un’abitazione: dall’acqua corrente all’elettricità finanche al camino e al mobilio. Nell’area attigua all’abitazione, sempre in muratura, erano stati eretti un ricovero per gli attrezzi da giardinaggio e un ricovero per i cani.

Dalle perquisizioni effettuate, i poliziotti, con l’ausilio di una pattuglia dei cinofili dell’Ufficio Prevenzione Generale, hanno scoperto, all’interno dell’intercapedine della stanza da letto, poco meno di 900 gtammi di hashish suddivisi in nove panetti.

All’interno del ricovero dei cani, lasciati senza cibo e acqua, è stata rinvenuta e sequestrata una busta contenente marijuana per un peso di poco inferiore ai 50 grammi. Tutta la droga è stata sottoposta a sequestro.

I tre cani, madre e due cuccioli non aggressivi, sono stati accuditi, rifocillati e tenuti in una zona protetta al fine di evitare loro stress di ogni sorta.

I tre animali, tutti sprovvisti di microchip, sono stati affidati temporaneamente all’ospedale veterinario preso l’ASL Napoli 1 Centro, in attesa di adozione definitiva.

I poliziotti hanno richiesto l’intervento dell’Unità Operativa Tutela Edilizia della Polizia Locale che ha sottoposto a sequestro l’area.

Proseguono le indagini per identificare gli utilizzatori dell’area.