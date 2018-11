A cura della Redazione

Venticunque milioni di giocattoli contraffatti e non sicuri sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza a Napoli. Erano stati stoccati e messi in vendita in un locale commerciale di circa 650 mq, gestito da cinesi. Al suo interno, i militari del Gruppo di Frattamaggiore hanno rinvenuto giocattoli di noti marchi (Disney e Giochi Preziosi), palesemente contraffatti e non conformi alle normative di settore.

Il responsabile è stato deferito all’autorità giudiziaria.

