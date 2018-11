A cura della Redazione

Gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato San Carlo Arena di Napoli, hanno arrestato un 26enne napoletano per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente nonché per possesso di munizioni.

I poliziotti hanno individuato una postazione di spaccio di droga che spesso avveniva attraverso la finestra dell'abitazione del giovane; inoltre, nella disponibilità dello stesso, c’era anche un box adiacente che poteva essere utilizzato per i fini illeciti. Allora hanno deciso di effettuare un approfondito controllo effettuando una perquisizione nell’abitazione del pusher. Sul davanzale della finestra, pronte per la vendita a potenziali clienti, hanno trovato sei stecche di sostanza solida di colore marrone, avvolte singolarmente in carta di cellophane; in un foro nel muro adiacente la finestra, accessibile dall’interno della casa, c'erano altre 11 stecche.

Sul tavolo della cucina c'erano banconote da 10 e 5 euro per un totale di 20 euro e, in un cassetto nel salone, un contenitore metallico, calamitato, con all’interno un’altra stecca di sostanza marrone ed una chiave. Con la chiave gli agenti sono entrati nel box dove, nascosto in una piccola busta di plastica, stipata dietro la porta d’ingresso, c’erano sei proiettili “Federal 38 Special”.

La sostanza rinvenuta, all’esame tecnico, è risultata essere hashish per un peso complessivo di circa 76 grammi che, unitamente ai proiettili, è stata sequestrata e posta a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Per essere sempre aggiornato clicca "Mi Piace" sulla nostra pagina Facebook