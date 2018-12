A cura della Redazione

Contrasto alla circolazione di veicoli con targa straniera da parte di persone stabilmente residenti in Italia. A Napoli la Polizia Municipale ha predispoto appositi servizi di controllo tesi a far fronte ad un fenomeno sempre più diffuso, soprattutto per evitare il pagamento di sanzioni per violazioni al Codice della Strada.

Le postazioni impegnate hanno individuato tre veicoli immatricolati in Polonia e Bulgaria che sono stati sottoposti a sequestro. Tra questi, uno di essi era stato segnalato per centinaia di passaggi non autorizzati ai varchi telematici delle ZTL.

Per richiederne la restituzione occorrerà procedere alla immatricolazione in Italia o richiedere un foglio di via per condurli oltre confine, in mancanza, decorsi 180 giorni si procederà alla confisca.

