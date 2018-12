A cura della Redazione

L'Unità Operativa Investigativa Centrale della Polizia Municipale di Napoli ha realizzato un’importante operazione di contrasto al mercato dei prodotti contraffatti. Gli agenti sono intervenutiin zona Duchesca (via Santa Candida, via Fazzini, via Scherillo), area caratterizzata dall’abituale e massiva presenza di venditori ambulanti dediti a questo tipo di commercio illecito.

Sequestrati 2.000 paia di scarpe, 1.710 borse, 400 cinture, 17 giubbini, 180 tshirt e 850 occhiali da sole, tutti riportanti i segni di note griffes (Stone Island; Nike; Adidas; Louis Vitton; Ray Ban; Blauer; Moncler; Fila; Colmar), articoli di moda e calzature perfettamente riprodotti e curati nei dettagli della fattura e del confezionamento.

Analoghe operazioni saranno svolte nei prossimi giorni per contrastare il mercato del falso.

