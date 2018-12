A cura della Redazione

Si avvicina il Natale e Confesercenti Napoli promuove diverse iniziative di solidarietà. Domani, 19 dicembre, la sezione Parrucchieri (uomo-donna) della federazione regala un voucher agli indigenti dei quartieri periferici di Barra e Ponticelli, come omaggio natalizio.

Una iniziativa proposta da Alberto Ascione, coordinatore provinciale sezione Parrucchieri. «Ognuno con i propri mezzi e nel proprio ambito deve fare qualcosa per il prossimo. Abbiamo consegnato - spiega Ascione - decine e decine di voucher presso le associazioni di volontariato e la parrocchie del territorio. Saranno loro a distribuire questi omaggi (shampoo, taglio e piega) e a individuare le persone bisognose, che verranno da noi in modo anonimo in modo da rispettare la loro privacy».

L'iniziativa parte domani con una giornata che il locale di Ascione, “Arte Capelli”, dedicherà alla solidarietà, ma proseguirà con medesime giornate offerte da altri associati. «È un nostro doveroso contributo che è sintonizzato sullo spirito del Natale ma contiamo - conclude Ascione - di ripeterlo almeno una volta al mese anche per altre zone di Napoli».

«Confesercenti è sempre prodiga di iniziative per il prossimo e crede fortemente nel commercio solidale», aggiunge il presidente Confesercenti Inteprovinciale (Napoli, Avellino e Benevento) Vincenzo Schiavo.

