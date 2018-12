A cura della Redazione

Natale anticipato per 120 bambini ricoverati nel reparto onco-ematologico dell'ospedale Santobono-Pausilipon di Napoli, grazie all’Associazione Nautica Regionale Campana, presieduta da Gennaro Amato. Macchine elettriche telecomandate, bambole di ultima generazione, trousse di trucchi e palloni da calcio del Napoli sono stati alcuni dei doni ricevuti questa mattina al Pausilipon.

Quattro mamme imprenditrici - Enza Gallo Pane (Nautica Salpa), Lina Pinto (Italiamarine), Valeria Iliano Schiano (Nautica Schiano) e Angela Capuano (Trasposrti Capuano) -, in rappresentanza della filiera nautica campana, sono state accolte dal direttore della Fondazione Santobono-Pausilipon, Flavia Matriciano, per incontrare i piccoli pazienti.

La delegazione, accompagnata dal presidente Gennaro Amato e da Laura Catapano, responsabile del settore musicoterapia del plesso ospedaliero, ha donato ai bambini i regali per Natale confermando una tradizione che da anni vede impegnati gli operatori del settore che sono associati all’ANRC.

Proprio il raggruppamento d’imprese ha sostenuto in questi ultimi anni la Fondazione con numerose offerte e oggi ha confermato la disponibilità ad accogliere i bambini per una giornata insieme in occasione del Nauticsud 2019 (9-17 febbraio).

Per essere sempre aggiornato clicca "Mi Piace" sulla nostra pagina Facebook