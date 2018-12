A cura della Redazione

Un giovane di 17 anni è stato denunciato a Napoli per il reato di furto con strappo in concorso. In via Nilo, i poliziotti sono intervenuti poco dopo lo scippo di un iphone di cui è rimasta vittima una donna. Quest’ultima stava passeggiando in compagnia della sorella quando è stata affiancata da uno scooter con due giovani a bordo, uno dei quali le strappava il cellulare fuggendo poi per via Paladino.

Gli agenti sono riusciti ad acquisire alcuni elementi che li hanno portati a rintracciare il 17enne in via Vicaria Vecchia, che aveva ancora con sè il cellulare appena rubato.

L’iphone è stato restituito alla vittima, mentre per il giovane è scattata una denuncia di furto con strappo.

