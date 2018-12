A cura della Redazione

I Carabinieri della Compagnia Napoli-Vomero, insieme ai colleghi del Reggimento Campania e unità cinofile, hanno eseguito un servizio ad “alto impatto” nell’area di Miano, ritenuta sotto il controllo del clan camorristico dei “Lo Russo”, procedendo a perquisizioni per blocchi di edificio.

All’interno di una casa disabitata sul vico Chiesa è stato rinvenuto e sequestrato un revolver calibro 38 special con 6 cartucce nel tamburo, oltre ad altre sette cartucce che ignoti avevano nascosto in un marsupio insieme a due immaginette sacre.

Poco distante è stato arrestato Angelo Pesacane, un 19enne del luogo già noto alle forze dell'ordine. Nel corso di una perquisizione domiciliare è stato trovato in possesso di 36 grammi di hashish, in gran parte suddivisi in stecchette, di materiale per il confezionamento e di un bilancino di precisione, nonché di una pistola lanciarazzi calibro 22 priva di matricola.

Sempre sul vico Chiesa e anche sul vico Cotugno sono state rinvenute e sequestrate grosse somme di denaro verosimilmente riconducibili allo spaccio di stupefacenti .

L’arrestato è stato tradotto a Poggioreale.