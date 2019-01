A cura della Redazione

Emergenza freddo, a Napoli restano aperte le Stazioni della Metropolitana della linea 1 "Museo" e "Municipio" per ospitare le persone senza fissa dimora. L'iniziativa è dell'Amministrazione comunale del sindaco de Magistris.

A partire da questa sera verrà intensificata anche la distribuzione di coperte e bevande calde. «Nonostante le difficoltà economiche dell’Ente - spiega Laura Marmorale, assessora ai Diritti di Cittadinanza e alla Coesione Sociale - verranno poi potenziati di circa 40 i posti in accoglienza presso il dormitorio comunale. Un gesto di cura e di attenzione per cercare di offrire un riparo, seppur di fortuna, alle persone che ne hanno bisogno per proteggersi dal freddo della notte».

