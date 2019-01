A cura della Redazione

Fesrisce gravemente il nuovo compagno della ex colpendolo al finaco con una katana giapponese. Gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato di Ponticelli hanno sottoposto a fermo un 34enne napoletano, gravemente indiziato del reato di tentato omicidio aggravato dall’uso delle armi.

Il 5 gennaio scorso, i poliziotti sono intervenuti in via Masseria Pepe, dove accertarono che un 42enne era stato colpito da un fendente all’addome ed era esanime per terra. L’uomo fu trasportato in gravi condizioni in ospedale e sottoposto ad un delicato intervento chirurgico.

Dopo una serrata attività info-investigativa, i poliziotti sono riusciti ad individuare e a bloccare il 34enne presso l’abitazione di un amico. Gli agenti hanno accertato che la causa dell’aggressione sarebbe consistita in motivi di gelosia.

Infatti il 42enne, al momento dell’aggressione, era in compagnia della ex convivente del 34enne. Questi metteva in opera l’aggressione, scagliandosi violentemente contro il "rivale", con una katana giapponese, colpendolo all’addome, mentre il complice lo colpiva ripetutamente con una mazza da baseball.

La donna più volte ha denunciato per atti persecutori l’ex, che non aveva mai accettato la fine della relazione.

Il 34enne è stato tradotto in carcere a Poggioreale.

Per essere sempre aggiornato clicca "Mi Piace" sulla nostra pagina Facebook