Gli agenti della Polizia di stato dell’Ufficio Prevenzione Generale hanno arrestato un 38enne napoletano per i reati di resistenza, oltraggio, minacce gravi a pubblico ufficiale, false attestazioni, tentato furto aggravato e danneggiamento.

All’alba di questa mattina un poliziotto libero dal servizio ha notato un uomo, in via Michelangelo, forzare lo sportello di una vettura Fiat 500 per poi rovistare all’interno. L’agente si è subito qualificato, ma il 38enne si è dato alla fuga in direzione di piazza Bernini, salendo su una Panda per poi dileguarsi verso Piazza Leonardo.

Il poliziotto ha avuto la prontezza e la professionalità di annotare tutti i dati utili, notiziando la sala operativa. Gli agenti sono andati presso l’abitazione della proprietaria dell'auto, la Panda, ovvero la consorte del 38enne fuggitivo, per poi trovarlo nel medesimo palazzo presso l’abitazione di un parente, dove lo hanno bloccato.

L’uomo è stato arrestato ed è in attesa del giudizio per direttissima.