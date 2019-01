A cura della Redazione

Rinvenuta auto rubata a Scampia. Gli agenti dell'Unità Operativa Tutela Ambientale della Polizia Municipale, durante i controlli di routine, hanno scoperto una vettura sotto la Vela Celeste a Scampia. Una Lancia Y era nascosta sotto un vecchio materasso e rifiuti che invadono i seminterrati della fatiscente struttura. Non era stata ancora depositata la denuncia del furto dal proprietario, quindi al terminale della Centrale Operativa, alla richiesta di accertamento per il furto del veicolo, questi risultava regolare.

Gli agenti, insospettiti dalla tipica modalità di occultamento della vettura, hanno deciso comunque di contattare, attraverso il numero di targa, il proprietario per assicurarsi che tutto fosse in ordine. Cosi si è scoperto che il furto era avvenuto poco prima nel piazzale dell'Ospedale Cardarelli, dopo che il derubato aveva lasciato l'auto in sosta affidando le chiavi ad un parcheggiatore abusivo. La vettura è stata poi dal seminterrato e restituita al legittimo proprietario senza documenti e senza chiavi, non trovati, presumibilmente pronta per il "cavallo di ritorno".

Successivamente, i poliziotti municipali hanno provveduto a sottoporre a sequestro le aree di discarica ed i rifiuti presenti nei lunghi corridoi del seminterrato della Vela, compresi carcasse di veicoli, copertoni, amianto e materiali da risulta, al fine di interdire le aree agli estranei anche in vista delle programmate attività di recupero edilizio della stessa Vela da parte dell'Amministrazione comunale.

