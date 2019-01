A cura della Redazione

Gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato di Poggioreale hanno arrestato un napoletano di 25 anni, responsabile dei reati di detenzione di sigarette di contrabbando estere e munizionamento da guerra. In via della Bussola a Napoli, i poliziotti hanno visto due persone allontanarsi da una Smart per poi entrare velocemente in uno stabile. Uno di loro, resosi irreperibile, aveva nelle mani due sacchi neri.

Gli agenti hanno bloccato invece il 25enne, che aveva le chiavi dell’auto all’interno della quale gli agenti hanno rinvenuto e sequestrato tre buste nere contenenti diversi chili di sigarette di contrabbando.

Quindi è stato controllato l’intero edificio e sono state rinvenute, nella tromba dell’ascensore, sul tetto della cabina, altre due buste di sigarette ed una scatola con 50 cartucce calibro 9.

Le sigarette (circa 30 kg) e le cartucce sono state sequestrate, mentre il giovane è stato condotto presso la Casa Circondariale di Poggioreale.

Per essere sempre aggiornato clicca "Mi Piace" sulla nostra pagina Facebook