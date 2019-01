A cura della Redazione

Insospettabile trovato con oltre cento dosi di eroina. Un incensurato di 60 anni è stato arrestato dagli agenti del Commissariato di Scampia per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I poliziotti hanno svolto un’attività investigativa da cui è emerso il coinvolgimento dell’uomo quale fornitore di droga agli spacciatori della zona.

Ieri pomeriggio gli agenti hanno inseguito il 60enne, che era alla guida di un’autovettura, fino in via Rione Don Guanella dove, una volta sceso, ha aperto un’altra auto parcheggiata (una Focus) prendendo le dosi nascoste sotto un sediolino della droga. Ed è stato questo il momento in cui i poliziotti sono intervenuti.

Nel veicolo gli agenti hanno rinvenuto e sequestrato 113 dosi di eroina per un peso di circa 33 grammi, mentre indosso all'uomo è stata rinvenuta la somma di 206 euro.

Il 60enne è condotto presso la Casa Circondariale di Poggioreale.

