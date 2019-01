A cura della Redazione

Gli agenti della Polizia di Stato dell’ufficio prevenzione generale, sezione Volanti, hanno rinvenuto e sequestrato, in via salita Miradois, nel quartiere Sanità, all’interno di un foro ricavato in una pietra in tufo, in un pezzo di stoffa, 19 proiettili calibro 22 e 2 guanti di lattice.

Il tutto sarà sottoposto agli accertamenti della polizia scientifica.