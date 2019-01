A cura della Redazione

Nascondeva ben 17 kg di droga in casa, arrestata dai carabinieri. Una 59enne di San Giovanni a Teduccio è finita in manette ad opera dei militari della Compagnia di Poggioreale. Margherita Perna, già nota alle forze dell'ordine, aveva nella camera da letto un borsone contenente 16 kg di hashish suddiviso in panetti da 100 grammi ciascuno, una busta di plastica con 370 grammi di inflorescenze di marijuana e 13 stecche di hashish dal peso di 84 grammi.

Il blitz dei carabinieri è scattato a seguito dei sospetti derivanti da un continuo andirivieni di persone dalla case della donna-pusher, circostanza che ha fatto desumere l'esistenza di una fiorente piazza di spaccio domestica.

Trovata e sequestrata anche una scatola contenente 37 cartucce calibro 357 magnum. Sequestrata inoltre la somma di 550 euro ritenuta provento d’illecita attività.

L’arrestata è stata tradotta nella Casa Circondariale di Pozzuoli.

