Gli agenti del Commissariato San Ferdinando di Napoli hanno notificato un provvedimento di sospensione della licenza ad un 24enne napoletano, titolare di un bar nella zona dei baretti a Chiaia, per aver somministrato, a minori, bevande alcoliche, determinandone lo stato di ubriachezza. L'attività resterà chiusa per una settimana.

Nel corso di un servizio straordinario di controllo del territorio finalizzato al monitoraggio dei locali della “movida” di Chiaia, sono state controllate persone e veicoli sospetti al fine di contrastare i fenomeni che generano allarme sociale.

Svariati controlli ad esercizi pubblici della zona. Elevata una ontravvenzione ad un bar che mancava delle previste autorizzazioni.

Denunciato, in stato di libertà, un noto pregiudicato della “Torretta” per violazione della libertà vigilata, in quanto si accompagnava, in vico Santa Maria la Neve, ad un altro pregiudicato.

Infine due parcheggiatori abusivi sono stati deferiti all’autorità giudiziaria per aver violato il “dacur” (il daspo urbano), sanzione prevista dal decreto sicurezza.