Gli investigatori della Squadra di Polizia Giudiziaria del Compartimento Polizia Stradale per la Campania e la Basilicata di Napoli, la notte del 19 gennaio scorso, hanno proceduto all’arresto di cinque persone, dai 41 ai 64 anni, tutte residenti nel quartiere di San Giovanni a Teduccio. Sono accusate del furto di merce da un'azienda, ma già caricata su mezzo furgonato in fase di allontanamento.

Le indagini, nate dalle numerose segnalazioni di furto in danno di attività commerciali in zona “Gianturco” intestate a cittadini cinesi, hanno permesso di disarticolare un gruppo particolarmente organizzato e scaltro. La banda criminale, nell’occasione, dopo aver perpetrato un grosso foro nelle mura perimetrali di un’azienda di via Brin, riusciva ad asportare numerosissimi colli di merce di vario tipo, principalmente per la cura degli animali, dal valore accertato di circa 25.000 euro.

Dopo aver caricato la merce su un furgone Fiat Ducato, i malfattori tentavano di allontanarsi a bordo del veicolo e di un’autovettura Fiat Croma, ma venivano prontamente bloccati dal personale della Polstrada. Gli arrestati, dopo le formalità di rito, come disposto dalla locale Autorità Giudiziaria, venivano tradotti presso la casa circondariale di Napoli-Poggioreale.

Sono in corso indagini finalizzate all’accertamento circa le responsabilità degli indagati su altri furti perpetrati con medesime modalità.

