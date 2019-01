A cura della Redazione

Una donna che grida, un uomo che la trascina in un vicolo di via Poerio a Napoli. E’ questa la scena nella quale alle 20,30 circa di ieri sera i poliziotti in servizio di controllo del territorio si sono imbattuti nel percorrere la strada. Scesi dalla Volante, gli agenti dell'UPG hanno inseguito l’uomo, che nel frattempo aveva lasciato la sua “preda” sul manto stradale per darsi alla fuga.

Raggiunto e bloccato, hanno quindi dovuto sottrarlo ad una folla di persone che cercavano di aggredirlo. Stephen Papa, nigeriano di 41 anni, poco prima aveva afferrato la vittima alle spalle cominciando a toccarla nelle parti intime stringendola da dietro, fino a trascinarla in un vicolo. L’intervento immediato degli agenti ha evitato il peggio, ovvero che si consumasse la violenza sessuale.

L’uomo, sbarcato a Lampedusa nel 2008, ha presentato negli anni diverse richieste di protezione internazionale. Da stanotte è "ospite" presso la Casa Circondariale di Poggioreale.

Dovrà rispondere del reato di violenza sessuale.

