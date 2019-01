A cura della Redazione

Gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato Posillipo hanno denunciato in stato di libertà M. C., 45enne napoletano, per il reato di truffa.

I poliziotti sono intervenuti in via Manzoni dove era stato segnalato un centauro che a bordo di uno scooter Piaggio Beverly aveva simulato un incidente bloccando il conducente di un’autovettura.

Gli agenti hanno poi accertato che l’automobilista, in buona fede, aveva creduto al 45enne e che quindi lo avesse urtato provocandogli una ferita al polso e contestualmente la rottura dell’orologio indossato, per cui alla richiesta di denaro da parte di quest’ultimo aveva acconsentito.

L’automobilista aveva parcheggiato la sua auto ed era salito a bordo del motociclo per raggiungere il più vicino bancomat e consegnare al truffatore la somma di 150 euro per l’orologio rotto.

Il tempestivo intervento della Polizia di Stato ha consentito di smascherare il truffatore ed evitare così il raggiro.