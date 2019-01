A cura della Redazione

Numerosi i controlli sul territorio da parte degli agenti della Polizia Municipale di Napoli appartenenti all’Unità Operativa Fuorigrotta, allo scopo di perseguire la vendita abusiva di prodotti alimentari. All'interno ed all'esterno dell'area mercatale del quartiere, denominata "Canzanella", gli agenti hanno sanzionato i trasgressori che svolgevano l'attività di vendita senza alcun titolo autorizzatorio né sanitario, all'interno del perimetro e nelle immediate adiacenze dell'area mercatale.

Sono state, dunque, sequestrati circa 22 quintali di gerneri alimentari ed i trasgressori sanzionati per occupazione abusiva di suolo pubblico ed omissione per la mancata pulizia, dovendo provvedere al ripristino dello stato dei luoghi. Contestualmente, nel quartiere Bagnoli, sono stati sorpresi e sanzionati 15 cittadini per aver conferito i rifiuti domestici fuori dagli orari consentiti dall'ordinanza sindacale.

Per essere sempre aggiornato clicca "Mi Piace" sulla nostra pagina Facebook