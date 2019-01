A cura della Redazione

Contrasto ai parcheggiatori abusivi a Napoli. Organizzati nelle scorse settimane diversi mirati servizi che hanno visti impegnati uomini e donne dei Commissariati di Polizia pertenopei, anche attraverso operazioni Alto Impatto su tutto il territorio.

E' stato adottato il provvedimento di allontanamento per coloro che sono stati sorpresi ad esercitare l’attività illegale nei pressi delle stazioni ferroviarie, aeroportuali, marittime o delle fermate degli autobus del trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano. Sono stati 170 i DACUR emessi (Divieto di accesso alle aree urbane

Inoltrate alle forze dell'ordine 106 denunce nei confronti di soggetti che sono stati sorpresi mentre erano intenti a svolgere attività di parcheggiatore abusivo nelle aree che erano state loro vietate, in quanto già destinatari del Daspo urbano.

Il Tribunale di Napoli, accogliendo la proposta del Questore, il 24 gennaio scorso ha disposto l’applicazione della Sorveglianza Speciale nei confronti di un parcheggiatore, di 47 anni, che non solo era stato più volte rintracciato dal 2015 mentre esercitava la sua attività illegale nella zona di Coroglio, ma era stato anche arrestato nel settembre dello scorso anno per estorsione e porto d’armi abusivo, in quanto aveva chiesto 5 euro ad un motociclista, minacciandolo nel caso in cui non avesse aderito alla richiesta.

A seguito dell’intervento dei Falchi della Squadra Mobile, fu trovato anche in possesso di un coltello a serramanico e di una scatola contenente banconote e monete. Fu poi arrestato insieme ad altri due complici.

