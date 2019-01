A cura della Redazione

Gli agenti del Commissariato Vicaria-Mercato hanno arrestato Ciro Laperuta, 59enne napoletano con precedenti di Polizia, per il reato di detenzione e spaccio di stupefacenti. I poliziotti hanno effettuato perquisizioni presso l’abitazione e il garage di proprietà dell'uomo, In casa, ad Arzano, sono stati trovati, anche grazie all’intervento e utilizzo dei cinofili, nascoste in un cassetto di un mobile della cucina, 7,03 grammi di cocaina e un bilancino elettronico di precisione.

Invece nel locale-box c'erano in una busta 534,24 grammi di marijuana ed un panetto di hashish, dal peso complessivo di 77,50 grammi. Il tutto è stato sottoposto a sequestro.

Il 59enne è stato arrestato e condotto presso il carcere di Poggioreale.

