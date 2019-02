A cura della Redazione

I finanzieri del Comando provinciale di Napoli hanno eseguito un intervento repressivo in una delle piazze di spaccio più fiorenti di Napoli, quella del "Borgo", luogo di ritrovo dei cittadini napoletani, anche giovanissimi, che si estende tra via Foria e corso Garibaldi.

Arrestati tre cittadini di origine nigeriana dediti allo spaccio di sostanze stupefacenti e psicotrope. Questi, all’interno di un “basso”, sito in un vicolo adiacente all’area mercatale, al momento dell’intervento avvenuto alle prime ore dell’alba, sono stati sorpresi in possesso di quasi 2,5 kg fra hashish e marijuana, divisi in dosi già confezionate per lo spaccio finale o ancora racchiuse in confezioni sferiche di nastro adesivo, mischiate a prodotti alimentari etnici allo scopo di occultarle ad eventuali controlli di Polizia.

Tutta la sostanza stupefacente, che avrebbe fruttato, nell’illecita attività di spaccio, oltre 40mila euro, è stata sequestrata, mentre i tre soggetti, tra i 23 ed i 30 anni e tutti regolarmente residenti in italia, sono stati arrestati per il reato di “produzione, traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti o psicotrope”.

Per essere sempre aggiornato clicca "Mi Piace" sulla nostra pagina Facebook