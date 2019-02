A cura della Redazione

Avevano appena messo a segno una rapina nei confronti di un furgone portavalori che trasportava sigarette, ma sono stati subito bloccati dagli agenti della sezione antirapina della Squadra Mobile partenopea.

Quattro pregiudicati - Carmine Laurino (53 anni), Domenico Iavarone (52 anni), Giuseppe Iaccarino (59 anni) e Alberto Giordano (50 anni), i primi due di Casavatore, gli altri napoletani, sono stati arrestati per rapina pluriaggravata. Il gruppo criminale, dopo essersi riunito in un deposito di Arzano, a bordo di un’auto rubata e di un furgone, ha consumato la rapina, asportando numerosissime casse di sigarette dei Monopoli di Stato, per un valore di oltre 100.000 euro.

I rapinatori sono stati immediatamente accerchiati e catturati dagli agenti che alle prime luci dell’alba ne hanno seguito i loro movimenti per poi coglierli in flagranza di reato.

Numerose le rapine consumate tra Napoli e provincia in danno di furgoni che trasportano tabacchi e valori bollati, attuate con l’uso di armi da fuoco e da guerra: le attività di indagine sono ora finalizzate ad accertare se tali rapine, caratterizzate dallo stesso modus operandi, siano riconducibili agli stessi soggetti.

Per essere sempre aggiornato clicca "Mi Piace" sulla nostra pagina Facebook