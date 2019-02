A cura della Redazione

Gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato Decumani hanno arrestato un 28enne, cittadino ucraino, già noto alle forze di polizia, per il reato di furto aggravato. E' stato bloccato dall’addetto alla sicurezza di un noto centro commerciale, in Piazza Matteotti, intento a prelevare diversi abiti di marca esposti, nascondendosi e utilizzando all’interno del camerino una pinzetta per staccare la placca antitaccheggio.

Arrivati i poliziotti sul posto, dal controllo effettuato è stato accertato che il 28enne aveva asportato e nascosto, in una borsa, un pantalone, un giubbotto e due pinzette utilizzate per rompere il sistema antitaccheggio.

L’uomo sarà giudicato con il rito per direttissima.