A cura della Redazione

Quando lo hanno ritrovato non ricordava la sua identità e camminava disorientato senza scarpe. È la storia di uno giovane di 27 anni rintracciato dagli agenti del Commissariato di Polizia di Posillipo.

Ieri pomeriggio è stata diffusa una nota della Sala Operativa relativa ad un uomo che girovagava in via Santo Strato in un terreno incolto.

Gli agenti lo hanno trovato confuso, senza documenti e non in grado neanche di dire chi fosse.

Per cercare di risalire alla sue generalità, i poliziotti hanno consultato il sito della trasmissione “Chi l’ha visto? ” dalle cui foto pubblicate relative a persone scomparse c’era anche quella del 27enne. Si era allontanato di casa il 3 febbraio ed i familiari avevano subito denunciato il suo allontanamento.

Il ragazzo, una volta calmatosi, ha detto di sentirsi al sicuro con i poliziotti, che poi lo hanno accompagnato presso una struttura sanitaria cittadina per le dovute cure.