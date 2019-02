A cura della Redazione

Gli agenti della Polizia di Stato dell’Ufficio Prevenzione Generale e del Commissariato Poggioreale, hanno arrestato A. M., 40enne napoletano, responsabile di tentato furto aggravato e minacce gravi.

I poliziotti, su disposizione della locale sala operativa, si sono recati in via De Roberto, dove un vigilante aveva segnalato un uomo intento a forzare il bocchettone di rifornimento di una vettura Fiat Panda, parcheggiata regolarmente, con l’intento di aspirare il carburante dal serbatoio.

Anche il proprietario della vettura oggetto del tentato furto, è stato avvisato ed è uscito dall’azienda presso la quale lavora per verificare, giungendo pochi attimi prima della Polizia.

Il 40enne aveva parcheggiato la sua auto trasversalmente alla Panda in maniera da far coincidere frontalmente i bocchettoni del carburante, occultandosi al centro, e con un pezzo di ferro tentava di forzare la retina di protezione per infilare il tubo di gomma ed aspirare la benzina.

Gli agenti arrivati sul posto hanno trovato sia il proprietario dell’auto che il ladro, il quale, incurante della presenza della loro presenza, ha minacciato il malcapitato paventando presunte connivenze con il clan “Mazzarella”.

Il proprietario della Panda è stato invitato dalla Polizia a sporgere formale denuncia mentre il 40enne è stato arrestato ed associato presso le camere di sicurezza della Questura, in attesa di essere sottoposto al giudizio con rito per direttissima.