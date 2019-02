A cura della Redazione

Gli agenti della Polizia di Stato dell’ufficio prevenzione generale, sezione Volanti, hanno arrestato Gaetano Di Meo, 30enne, già noto alle forze dell’ordine, per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

I poliziotti, mentre stavano percorrendo viale Traiano a Napoli, hanno notato una moto condotta da un uomo che alla loro vista ha accelerato nel tentativo di evitare il controllo.

Dopo un breve inseguimento, è stato raggiunto e bloccato in via Cinthia, nei pressi del parco San Paolo. Da un controllo sono stati rinvenuti, nascosti in una tasca del giubbotto, tre involucri di cocaina, del peso complessivo di 1,16 grammi, uno di hashish (1,07 grammi), e la somma di 155 euro divisa in varie banconote.

Da un successivo controllo presso l’abitazione in uso Di Meo, è stato rinvenuto, oltre ad un bilancino elettronico di precisione, tutto l’occorrente per il confezionamento delle dosi.

Il 30enne è stato arrestato e momentaneamente sottoposto agli arresti domiciliari, in attesa del rito per direttissima, che si terrà domani mattina.