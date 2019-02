A cura della Redazione

Gli agenti della Polizia di Stato dell’ufficio prevenzione generale, del Commissariato Montecalvario e del Commissariato Dante, hanno preceduto al sequestro di 39 involucri di cocaina, dal peso complessivo di grammi 12,24, e 16 involucri di marijuana, per oltre un chilo.

Le sostanze sono state rinvenute in un edificio tra via Taverna Penta e vico Colonne a Cariati, zona quartieri Spagnoli, in una busta nascosta in una cassetta della posta.

I poliziotti hanno intensificato i controlli nella zona tra i Quartieri Spagnoli e il quartiere Chiaia