Napoli - Rapina due turisti, arrestato dai Falchi

A cura della Redazione

Gli agenti della Polizia di Stato della VI sezione criminalità diffusa della squadra mobile di Napoli - i Falchi - hanno arrestato per il reato di rapina Alessandro Schisano, 23anni napoletano.

I poliziotti, transitando poco dopo le 23 di giovedì in via Mezzocannone - angolo Corso Umberto I, hanno notato una coppia di ragazzi che correvano in evidente stato di agitazione; prontamente gli agenti hanno avvicinato i due.

La coppia indicava ai poliziotti un uomo poco distante da loro che li aveva appena rapinati. I Falchi hanno bloccato il 23enne, nonostante avesse cercato di scappare e nascondersi dietro alcuni contenitori per i rifiuti.

I poliziotti hanno accertato che, pochi attimi prima, il rapinatore aveva fermato i due turisti ferraresi chiedendogli se avessero delle monete; al diniego dei due, L’uomo, infilandosi una mano in tasca lasciando intendere di essere armato, li minacciava pretendendo che gli consegnassero quanto in loro possesso; i due impauriti consegnavano al giovane una banconota da cinque euro.

Da controllo, i poliziotti, nel polsino destro del maglioncino indossato dal rapinatore, è stata trovata la banconota, poi riconsegnata in sede di denuncia alle due vittime. L’uomo è stato arrestato e condotto presso il carcere di Poggioreale.