A cura della Redazione

Sabato sera gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato Secondigliano hanno arrestato Eduardo Fusco, 26enne napoletano, responsabile di spaccio e detenzione di sostanza stupefacente.

I poliziotti, nel corso di un operazione antidroga, hanno effettuato un’attività di osservazione nei pressi di un abitazione in via Diacono che ha consentito di guardare al suo interno per i vetri delle finestre trasparenti .

Durante tale attività, gli agenti hanno notato il 26 enne, che accoglieva a turno persone nella propria abitazione e, dopo uno scambio di droga-soldi, li accompagnava fuori.

I poliziotti prontamente intervenuti hanno bloccato il Fusco ed hanno controllato l’appartamento nel quale sono stati trovati e sequestrati 18 involucri di cocaina per 24 grammi circa; oltre 6 grammi grammi di marijuana e 32 grammi circa di sostanza da taglio.

Oltre alla droga è stato rinvenuto 1 bilancino di precisione, 1 giubbotto antiproiettile e la somma in denaro di 635 euro.

Il giovane è stato arrestato e condotto nel carcere di Poggioreale.