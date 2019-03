A cura della Redazione

I finanzieri del Comando provinciale di Napoli hanno sequestrato nel capoluogo campano, in via De Roberto, oltre 150.000 articoli falsi e non sicuri, destinati prevalentemente ai bambini, abilmente occultati all’interno di un container utilizzato quale deposito di approvvigionamento.

I militari del I Gruppo Napoli, nel corso di un’attività info-investigativa, hanno individuato un container, adibito a stoccaggio, risultato essere nella disponibilità di un cittadino di etnia cinese. All'interno c'erano 51.000 orologi, per adulti, tra questi “Chronotech” e “Patek Philippe”, e soprattutto per bambini, con le effigie del noto personaggio dei cartoni “Ben 10”. La duplicazione è risultata ben fatta ed avrebbe di sicuro ingannato il consumatore finale, nel caso di vendita presso negozi in apparenza autorizzati.

Inoltre, nel corso dell’ispezione sono state rinvenute 102.000 carte da gioco contraffatte “Yu Gi Oh”, noto gioco di carte collezionabili conosciuto in tutto il mondo, oggetto di scambi tra i più piccoli. Al termine del servizio tutti gli articoli rinvenuti sono stati sequestrati, in quanto replicavano oggetti di noti brand produttori di articoli destinati ai bambini, potendo, in tal modo, trarre in inganno i consumatori finali, con il conseguente elevatissimo rischio per l’incolumità fisica dei più giovani, a causa della scarsissima qualità dei materiali utilizzati.

Il responsabile è stato denunciato per introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi.