A cura della Redazione

I poliziotti delle Volanti dell’Ufficio Prevenzione Generale, questa notte, hanno notato alcuni scooter procedere a forte velocità. Subito inseguiti per un controllo, gli stessi sono riusciti a far perdere le proprie tracce dileguandosi tra i numerosi vicoli che caratterizzano il quartiere Sanità.

Nelle fasi dell’inseguimento, in via Gradini San Nicandro, gli agenti hanno tuttavia notato in strada un caricatore completo di 14 cartucce di una pistola Beretta. A questo punto i poliziotti hanno cominciato a setacciare l’intera zona rinvenendo anche l’arma in un pozzetto d’ispezione di una compagnia telefonica.

Pistola e cartucce, risultate provento di una rapina commessa nel 2016, sono state sequestrate e repertate dalla Polizia Scientifica per essere sottoposte ai rilievi balistici.