A cura della Redazione

Sgominata banda di ladri di auto che avevano portato via da un garage cinque auto, compresa anche quella di un signore che era appena entrato per ritirare la sua. Indiziati di essere gli ideatori ed organizzatori del colpo Luca Barbato e Davide Frattini.,

In particolare, dopo avere deciso e pianificato il colpo, nel giro di poche ore i due avrebbero scelto ed assoldato i vari componenti del commando, tra cui un minorenne, selezionandoli anche sulla base della loro “abilità alla guida”, delineando anche i compiti che ognuno avrebbe dovuto avere ed i compensi per il “lavoro”.

Di Fusco aveva il compito di accompagnare il gruppo nei pressi del garage e, subito dopo il furto, di far loro da staffetta fino al luogo convenuto per nascondere alcune autovetture e poi recuperare e portare a casa i conducenti. Così anche Cuomo: con la sua autovettura aveva il compito di agganciare le restanti auto in fuga, di scortarle fino a un altro nascondiglio convenuto e recuperare e portare a casa gli altri complici.

Per il colpo portato a termine, i vari componenti del commando venivenao pagati da Barbato con 150/200 euro a testa.