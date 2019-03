A cura della Redazione

Gli agenti dell’Unità Intervento della Squadra Mobile di Napoli hanno proceduto all’arresto di Gennaro Regio, 59 anni, e di un 17enne, responsabili del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Nel transitare in via Torricelli in zona Pianura, i poliziotti hanno notato un giovane che alla loro vista ha tentato di scappare, urlando al complice di chiudere la finestra dell’appartamento sotto il quale stazionava.

I poliziotti hanno prontamente bloccato il minore che stringeva tra le mani una busta contenente numerose dosi di cocaina.

Contestualmente gli altri agenti sono entrati nell’appartamento, bloccando il complice del ragazzo.

Il 59enne era intento a sorvegliare la zona attraverso un monitor collegato a sei micro telecamere.

I poliziotti hanno sequestrato la droga ed il sistema di videosorveglianza.