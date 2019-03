A cura della Redazione

Nel pomeriggio del 13 marzo scorso, nel corso di una scorta a bordo di un treno Italo con tratta Napoli-Roma, gli agenti Polfer hanno proceduto al controllo di una signora che, pur avendo il biglietto con destinazione Bolzano, appariva in stato confusionale, tant’è che non era in grado di riferire dove fosse diretta.

A seguito di alcuni accertamenti, si è scoperto che il marito della donna si era presentato presso un vicino Comando dei Carabinieri per segnalarne la scomparsa, specificando che la moglie soffriva di crisi depressive.

Successivamente gli agenti, concordavano con il marito, contattato telefonicamente, di prelevare la moglie negli Uffici della Polizia Ferroviaria di Napoli Centrale e così la signora veniva affidata definitivamente al congiunto.