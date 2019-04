A cura della Redazione

Questa notte gli agenti della Squadra Mobile, con l’ausilio dei poliziotti dei Commissariati Dante, Montecalvario, San Carlo Arena e San Ferdinando, hanno organizzato un servizio straordinario di controllo del territorio nelle zone della movida, finalizzato ad arginare il dilagante fenomeno dei reati predatori in quei quartieri che durante i fine settimana diventano punto di ritrovo per grandi masse di giovani provenienti dall’hinterland napoletano, e diventano scenario d’azione per i minori appartenenti alle baby gang.

In particolare, nell’ambito delle attività del gruppo investigativo sulle bande giovanili violente costituito presso la Squadra Mobile, all’una circa, una pattuglia in transito in piazza San Domenico Maggiore ha visto sfrecciare uno scooter con tre giovani a bordo, che corrispondevano alla descrizione degli autori di uno scippo appena avvenuto nei pressi dell’Università Orientale. A nulla è valso l’alt degli agenti, i giovani hanno cercato di guadagnare la fuga con manovre evasive e pericolose, imboccando altresì alcune strade contromano. I poliziotti sono riusciti a raggiungerli e a bloccare un minorenne, mentre gli altri due hanno abbandonato lo scooter per proseguire la fuga a piedi e, approfittando dell’enorme numero di persone in strada e del traffico congestionato, sono riusciti a dileguarsi per i vicoli cittadini. Da un controllo effettuato, nel giubotto del minore venivano rinvenuti due telefoni cellulari, uno dei quali si è rivelato quello scippato pochi minuti prima dei pressi dell’Università.

Sono in corso accertamenti per l’identificazione dei complici.

Il minore è stato arrestato e condotto presso il Centro di prima accoglienza dei Colli Aminei.

Durante i controlli effettuati nell’arco della notte, sono stati conseguiti i seguenti risultati: 30 persone controllate di cui 18 pregiudicate; 1 persona arrestata per furto con strappo e resistenza a Pubblico ufficiale; 2 persone denunciate per furto con strappo; 6 veicoli controllati, di cui uno sequestrato; 6 verbali elevati al codice della strada; 7 perquisizioni personali;10 grammi. di sostanza stupefacente sequestrata (marjuana); 7 persone fotosegnalate di cui 4 minori identificati.