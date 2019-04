A cura della Redazione

Gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale della Questura di Napoli hanno arrestato V. A., 44enne napoletano, per i reati di maltrattamenti in famiglia, minacce gravi e lesioni in pregiudizio della moglie convivente.

I poliziotti sono intervenuti nell’abitazione della coppia dopo aver ricevuto una segnalazione di una lite familiare.

L’uomo percuoteva quasi abitualmente la consorte per motivi futili, a volte anche in presenza della figlia.

La donna, non tollerando più il comportamento aggressivo del marito, ha chiesto la separazione, fino a che il 44enne, non accettando questa idea, ha iniziato a picchiarla e minacciarla sempre più frequentemente.

L’uomo è stato arrestato e condotto presso la casa Circondariale di Poggioreale.